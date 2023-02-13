土耳其和敘利亞大地震已一個星期，死亡人數超過35,000 人，災區仍傳出好消息，受困170小時以上的倖存者被從廢墟中救出。
歐洲新聞圖片社(EPA)報導，星期日，救援人員在災情最嚴重的哈塔伊(Hatay)，救出11 歲的馬拉迪尼(Lena Maradini)，她被困了160 多個小時。同一城市的另一地點，婦女烏梅(Naide Umay )也獲救，她受困175 小時以上。一名 70 歲的婦女古卜茲(Gurbuz)從一棟倒塌的三層建築的廢墟中被救出。
在阿德亞曼(Adiyaman )，一位名叫米萊(Miray)的小女孩被救出，她受困了178小時，救援人員也快救出她的姐姐。米萊的年紀大約6歲，早先土耳其交通部長卡拉伊斯梅洛盧(Adil Karaismailoglu)宣布這個消息時，以為她只有4歲。
然而，災區已傳出「死亡的氣息」，許多屍體埋在建築物下面，隨著氣溫上升和變暖，出現屍體腐爛的氣味，現在活下去的人，需要面臨可能的環境衛生問題。
文章來源：EARTHQUAKES Earthquake death toll tops 35,000 as few survivors pierce misery in Turkey and Syria
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