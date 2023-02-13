美國年度體育盛事美式足球冠軍戰「超級盃」，台北時間周一上午點燃戰火，堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）逆轉費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）奪冠，今年「超級盃」由梅鐸旗下的福斯公司（Fox Corp）負責轉播。

挺著孕肚為「超級盃」中場秀獻唱的流行天后蕾哈娜表演後，身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克，被拍到與同坐包廂的91歲梅鐸和梅鐸女兒伊麗莎白互動熱絡，梅鐸身旁還有他的新女友史密斯（Ann-Lesley Smith）。

馬斯克在「超級盃」包廂與梅鐸父女交頭接耳引發臆測，兩位大亨在事業上是否有合作的可能。馬斯克去年10月花440億美元收購的社交平台推特，似乎成了燙手山芋，面臨人才與廣告收入流失及財務告急的困境。

馬斯克究竟和梅鐸談了什麼？面對推特粉絲的追問，馬斯克簡單扼要回應，兩人在討論虛擬貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）。而馬斯克被拍到與梅鐸同在「超級盃」包廂時，身上穿的正是印有「狗狗幣」標誌的T恤。

在「超級盃」開打前，馬斯克曾打趣宣稱他是來幫費城老鷹隊加油，但比賽結束後他還是發推文恭賀堪薩斯酋長隊封王。

馬斯克與梅鐸家族交情匪淺，梅鐸小兒子詹姆斯（James Murdoch）日前還出庭，幫馬斯克2018年推文稱特斯拉下市的官司作證。

然馬斯克與梅鐸同框也招致不少負面回應。France 24白宮特派員戈吉斯塔妮（Kethevane Gorjestani）推文寫下：「假訊息之王在超級盃」。

MSNBC主播哈桑（Mehdi Hasan）寫道：「馬斯克與梅鐸在超級盃比鄰而坐。右翼億萬富豪媒體大亨合體了，我是這麼想。」