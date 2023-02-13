知名主持人兼作家吳淡如，昨（12日）秀出首張電繪作品，卻被部分網友質疑不是手繪，而是用AI算圖製成的，因此被炎上。對此，吳淡如連PO多篇開戰網友，提到「AI算法也是一種新型的電腦繪圖」，且她沒說是手繪。面對酸民的窮追猛打，吳淡如除了封鎖，也派出律師蒐證。

吳淡如12日透露剛學電腦繪圖，曬出第一張作品，精緻的畫風被很多網友稱讚，但也有人質疑這不是手繪，而是AI算圖，認為吳淡如有誤導之嫌。面對爭議，吳淡如反擊網友：「我有說這個是我手繪的嗎？我平常有手繪壓克力的朋友習慣，粉絲團的都知道，看不懂中文的人來嗆什麼！繼續公布，我的電腦繪圖成績，當然是AI算的！正學習中，請你對你的人生有意見，不要動不動來批評老人家！」

吳淡如認為AI算法也是一種新型的電腦繪圖，但部分網友不買單，繼續發動文字攻擊，吳淡如氣到公布手繪圖，再開噴網友：「我真的不懂這些酸民嗆啥，有辦法你也公布手工圖在自己的人。害怕電腦繪圖的技術被AI算法取代當然是恐懼，但是請你自己努力。就跟如果我文章寫不好的話可能也會被現在新的ChatGPT取代一樣，沒什麼好呻吟。」

眼見網友繼續猛攻電繪和AI的差別，吳淡如再發布正式公告：「以後凡事用AI電腦繪圖生成，都會加上AI兩個字。AI就是人工智慧，你現在用的所有軟體，都有人工智慧」，也表態不想跟酸民爭論，將封鎖不當的留言。稍早，吳淡如嚴正警告：「AI萬歲。凡辱罵者已請律師搜證。」不滿酸民開很多帳戶霸凌她，害小編封鎖得很累。