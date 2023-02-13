ABS-CBN新聞網與GMA新聞網今天報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天結束5天訪日行程，在返回馬尼拉專機上受訪，做上述表示。

小馬可仕說，他考慮與華府和東京達成安全協議的原因，是為了捍衛菲律賓領土和漁民。

他表示：「我只想著我們的漁民需要被保護，應該明確（傳達）的是，我們正在我們的水域巡邏，確保人們了解到那是菲律賓的海上領土，那就是（我的）意圖。」

小馬可仕說，馬尼拉希望確保美菲日三方協議（tripartite agreement）「是適當的，如果它不構成加劇緊張局勢的危險性，那它對菲律賓可能會有用」。

但小馬可仕說，三方協議目前僅「原則上被提出」，他尚未與美日領導人談論協議細節，尤其是各國軍隊將在其中扮演何種角色。

他也強調，即使美菲日達成三方協議，將不同於北大西洋公約組織（NATO）這樣的軍事聯盟。

小馬可仕說：「歐洲與東南亞不同，所以（美菲日三方協議）可能不太像北約，但當然現在看來我們正在強化我們的夥伴關係。」

他接受日本共同社專訪表示，美菲日三方協議「只是我們強化同盟的過程其中一部分，因為在這些相當混亂的情況下，我敢說我們面臨的情況是危險的。我不僅在講南海，我不僅在講印太地區，還有當然，在烏克蘭的衝突仍持續，以及它在世界各地產生相當令人不安的影響」。

小馬可仕訪日期間接受日本經濟新聞專訪也說，若發生台海衝突，「很難想像有菲律賓不會被捲入的情況」。

馬尼拉與華府2日宣布，美軍新增4處菲律賓戰略據點建設權限。外界預期，馬尼拉將更緊密融入美國與日本、澳洲等印太地區盟國的區域安全架構。

小馬可仕雖於1月初訪問北京，菲中雙方同意建立兩國外交部直接溝通機制，避免在南海問題產生誤解或誤判，但南海情勢並未緩和。

菲律賓海巡隊今天指控中國海警船在南海以「軍事級雷射光」照射他們的船隻，導致菲方組員暫時失明，使菲中兩國南海領土衝突再添一椿。（編輯：高照芬）1120213