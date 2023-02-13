北美天空不平靜，美軍9天來4度擊落高空物體。12日，在美國總統拜登令下，美軍出動一架F-16戰機，在密西根州接近加拿大邊境的休倫湖（Lake Huron）一帶上空，發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落最新一個飛行物。北美防空司令部司令范赫克表示，不知道連日來闖入的高空物體來自哪裡，而針對有人把「不明飛行物」（UFO，幽浮）聯想在一起，范赫克稱並未排除任何可能性。

五角大廈聲明指出，最新高空物體曾飛越蒙大拿州的美軍敏感基地附近，其飛行高度約2萬呎（約6100公尺），雖不至於對地面構成軍事威脅，但軍方認為它可能危害民航安全，且可能具有偵察能力。據稱，此物體具八角形結構，有繩索懸垂但沒有可辨別的酬載。

北美防空司令部司令范赫克（Glen VanHerck）表示：「我們稱它們為物體而不是氣球，是有原因的。」被問到是否將外星人排除在外，他則說還沒有排除任何可能性，「會交給情報界和反情報界去調查」。匿名的國防官員隨後說，並未看到任何證據表明這些物體來自外星人。

美軍4日在南卡羅萊納州近海上空擊毀了中國偵察氣球，10日和11日又分別擊落在阿拉斯加州和加拿大上空飛行的不明物體。美國參議院多數黨領袖舒默12日表示，美國國安官員認為10日和11日被擊落的兩個高空物體也是氣球，但比中國偵察氣球小得多。

在白宮國安會議發言人柯比證實阿拉斯加的這個物體被擊落之後不久，共和黨籍美國前眾議員梅耶（Peter Meijer）10日推文說，「真希望這個『不明飛行物』也是一個偵察氣球，而不是一個合法的UFO」。「將外星飛船與氣象氣球混為一談的諷刺意味很令人驚訝，但這不值得引發一場星際衝突。」

《新聞周刊》說，懷疑這個物體是UFO的不止是梅傑一人。共和黨籍眾議員柏謝特（Tim Burchett）批評政府上個月的掩蓋情報的做法，要求國家情報總監辦公室 （DNI）公布有關「不明飛行物」的報告。

去年12月16日，美國防部高層官員表示，五角大廈負責「不明異常現象」（UAP）目擊事件的專責辦公室，針對UFO通報事件展開的最新一輪調查顯示，目前並未發現任何曾有外星人訪問或迫降地球的證據。