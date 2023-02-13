近日傳出美國眾院美中戰略競爭特別委員會有意訪台並舉辦聽證會一事，前立委郭正亮在《頭條開講》節目指出，告狀的是國防部，到時候一定會邀請軍備局相關官員去聽證，對中小組召集人蓋拉格也想來作秀，據他了解這個活動一定會進行。眾議院外交委員會主席麥考爾確定要來，但敏感度低很多。但麥考爾有透露，眾議院議長麥卡錫今年稍晚或2024會來，可能就是8月，但北京回手會很大，對賴清德不一定都是正面的。

郭正亮表示，對中小組的聽證會主要就是要幫台灣去催軍購的進度，從2019，台灣陸續已經支出了180億美元，美國就用各種理由推遲，到現在都沒送來。所以這個議題是有正當性的，他就是要來台灣蒐證，聽證就是說要聽你的證詞，要做記錄。

主持人周玉琴說，就是台灣人要告狀？郭正亮說，事實上是國防部，所以到時候一定會邀請我們軍備局相關的官員去那邊聽證。當然，這個形式就是空前的，當然也很敏感，因為國防部的位階。據了解，這個活動一定會進行，可是是不是要來台灣？不知道，因為理論上也可以用視頻。

「可是，他一定會進行這個聽證！」郭正亮指出，不知道美國是不是允許這樣的法律效力？因為聽證是有法律效力的，那視頻可不可以作為效力？這個就是他要去爭取的。那個召集人蓋拉格（委員會主席、共和黨議員Mike Gallagher）他才第二任，當然想來作秀，因為他是麥卡錫的小弟，他當然很想來。

郭正亮強調，現在已經確定麥卡錫不是4月來，是麥考爾、眾議院外交委員會的主席，他確定要來，那這個敏感度就低多了。麥考爾接受訪問是這樣回答的，他說麥卡錫我的大哥，「Later this year（今年稍晚）」，可能就是8月！「那不是更敏感嗎？」

周玉琴問，那不就跟去年的裴洛西？「對不起，我們的選舉是明年1月！」郭正亮直言，8月比4月要敏感多了。麥考爾還加了一句「Or（或）2024」。周問，8月來民進黨可能更開心？「不一定喔！我認為北京回手會很大，那個對賴清德不一定都是正面的！」郭正亮說。