證券日報報導，今年截至2月12日，包括上海、天津、河北、江蘇、四川、山東、廣東、福建、寧夏等省份，已先後公布2023年重點項目投資計畫清單，項目合計7,652個，總投資額合計21.5兆元，年度計畫投資額合計33,570.67億元。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，多地發布重大項目投資清單而且投資額巨大，說明地方政府把重大項目作為經濟發展的「動力源」和「穩定器」。通過清單發布推進重大項目開工建設，衝刺投資「開門紅」，進而推動全年經濟運行好轉。

從投資項目清單來看，各類基建投資共同發力。例如，上海市2023年重大工程安排正式項目191項，涉及總投資約1.7兆元。項目涵蓋科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等五個領域。

談及各地今年擴大投資的潛力和空間，宋向清認為，增加投資有助於擴大內需，穩定增長，確保經濟運行在合理區間。另外，在具體投資領域方面，新能源、新材料、新技術將始終是投資的熱點和潛力所在；在具體操作上，重點聚焦在集成電路、數據安全、生物製藥、動力電池等領域。