屏東一名人妻小芳（化名）與小孩學校的主任發生婚外情，2人至少發生7次性行為，互傳訊息「想要你X入，用力衝撞我」、「對我兇殘一點，不用客氣」，小芳丈夫後來得知向該主任攤牌，對方同意賠償100萬，但該主任後來卻拖延還款挨告，法官最後判侵害配偶權事實明確，男子必須履約賠償。

小芳丈夫主張，他與小芳結婚育有2子女，而小王在屏東縣某國小任職時因參與家長會事務與小芳認識，2人竟在2年前開始私下約會，互傳親暱簡訊，甚至發生7次性行為，小王後來也坦承外遇並願意賠償100萬，但至去年4月起開始延遲還款，小芳丈夫最後提告要求履行約定。

但男子在法庭否認與小芳發生過關係，他稱去年3月協商時，當下用活頁紙書寫了2紙合約，後來他反悔不願賠償高額數字，取回合約時只拿走1紙，強調2方從未達成共識，且即便通姦罪未除罪前，判刑頂多6個月，易科罰金為18萬，他不可能會同意賠償100萬的約定。

男子稱當時協商時不斷遭言語催促，且他任職於教育機構，並無相關法律知識，賠償金遠超過自己收入；小芳在法庭坦承外遇，稱2人確實交往發生關係，法官檢視2人對話有「我希望我們都可以一起高潮」、「想要你X入，用力衝撞我」、「你今天還偷舔，壞壞」、「對我兇殘一點，不用客氣」等內容。

法官認為，男子53歲是已婚教職人員，就算不是法律專業人員，在簽契約時也不屬於無經驗的人，既然他侵害配偶權並簽下和解契約，應如數給付約定賠償金額，判他仍續賠償小芳丈夫100萬，全案可上訴。