揭發總統蔡英文「論文門」的旅美學者林環牆，今日在臉書上貼出台北地院9478號他字案、承辦檢察官黃偉的偵辦檔案卷宗中3份重要文件，表示這些卷宗都是官方正式文件，具有不容否認的法律效力，本來是要用來告發學者賀德芬、林環牆、彭文正等3人妨害蔡英文名譽，不料卻被李震華律師辛辛苦苦閱卷影印下來，再添蔡英文詐騙博士學位的強力證據。

蔡英文1983年3月11日親填的「留學生回國服務申請登記表」(摘自林環牆臉書)

蔡英文1983年9月28日親填的「公務人員履歷表」(摘自林環牆臉書)

青輔會高銘輝公文(摘自林環牆臉書)

林環牆表示，第1份文件是「青輔會高銘輝公文」：中華民國青輔會主任委員高銘輝，1983年5月23日曾以機關公函行文國立政治大學，提到蔡英文預定1983年5月獲頒博士學位後回國，並請政大惠予優先延攬見覆。

問題是，1983年5月底蔡英文並未完成或提交博士論文，也沒有安排任何博士論文口試的日期，更沒有通過LSE博士論文口試。蔡英文「為什麼這麽敢」欺騙高銘輝？

第2份文件是蔡英文1983年3月11日親填的「留學生回國服務申請登記表」，寫道她是倫敦政經學院「經濟法博士」，而她畢業日期是「1983年5月」。但當時蔡英文根本就沒有完成一本準備等待博士口試的博士論文，林環牆問：「那麽她的博士學位是如何無中生有？」

第3份文件是蔡英文1983年9月28日親填的「公務人員履歷表」，這份文件是檢察官黃偉針對9478號妨害名譽乙案所提的「告證七」。這張履歷表上，蔡英文親自填寫她已獲頒博士學位，有博士證書為證，且經過政大承辦職員林玉泉蓋章驗收。蔡英文填寫她「1983年6月」已自倫敦政經學院畢業，還特別在「畢業」的框欄打勾，以表示她已博士畢業。

林環牆說，這3份文件都是檢察官黃偉調出來的官方正式文件，具有不容否認的法律效力。「事實已真相大白，蔡英文女士是從1983年開始起，就已在進行博士學位的造假詐騙！」現在蔡英文更把博士學位頒發日期改到1984年，倫敦大學也配合蔡英文的新劇本，護航演出，只是劇本破洞處處，倫敦大學2022年2月原本說蔡英文的假博士學位是1984年2月頒發，但8個月後又覺得不對勁，又改口說是1984年3月頒發。