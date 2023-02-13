不少人會透過中醫調理身體，有一名網友在看中醫時被醫師提醒「不要打太多手槍」，讓他疑惑中醫師是如何一眼看出自己手淫過度、而不是做愛？貼文曝光後掀起網友熱議，不少網友笑翻點出關鍵在於「臉」，直指長相是關鍵。

一名男網友在《PTT》上分享自己看醫生的經驗表示，他去看中醫時，醫生突然告訴他「不要打太多手槍，很傷身體」，此話一出讓他相當困惑，表示「奇怪，他怎知道我是打手槍，而不是做愛射精？」，疑惑詢問網友們，醫師到底是怎麼判斷的。

貼文曝光後，讓許多網友笑翻回覆「臉」，直指醫師之所以知道原PO是打手槍而非做愛的關鍵都是因為長相，也有人回覆「你剛進門，就一股肥宅味，你要醫生怎麼不知道」、「你手沒洗乾淨吧」、「長得帥就不會被誤會了」、「臉就是只能打槍的臉，還需要把脈?」、「陰陽失調，光打槍無法平衡」、「做愛射精，與女生陰陽調和，氣色會較好」、「中醫講究望聞問切，看臉就行了」、「望聞問切 人若宅看面就知」、「就把出腎水不足，然後看你也不像會有」、「觀色相，也就是看臉」、「先看手部肌肉拉 慣用手肌肉差太多」。

過去最美性學博士許藍方也曾針對「一天可以打幾次手槍」進行討論，她指出在不射精前提下「一天你要打幾次手槍沒有人管你」，不過若有射出精液，她認為由於人體有極限次數，若是頻繁自慰，最後恐會只射出空氣或血精，也呼籲大家基本上只要慾望有被滿足即可，不必追求次數。