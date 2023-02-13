豐田新社長要加快拓展電動車市場速度 22:522023/02/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豐田新任社長佐藤恒治13日說，要透過擴大投資來引進包括電動車用電池等優化零件和改進製造平台，加快拓展電動車市場速度，要在2026年前為豪華品牌Lexus開發多款新電動車。他指現在是加快開發生產電動車新方法的適當時機。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三動能催落 宜特今年營運拚新高 中部光電廠徵才 月薪上看50K 台達電元月營收 史上同期新高 #豐田 #社長 #電動車市場 #電動車 #加快 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 車用CIS商機明朗 同欣電大單在握 04:102023/02/13 財經要聞 拉貨有撐 華新科1月營收止血 04:102023/02/10 證券．權證 Lucid加入價格戰 降價最高7,500美元 11:242023/02/10 財經 豐田營收創新高 獲利反下滑 04:102023/02/10 全球財經 桃園電動機車補助方案出爐 青年、婦女享加碼優惠 18:242023/02/13 生活 國際局勢動盪 陸央行連3月「囤黃金」 加快資產多元化 12:372023/02/13 兩岸 岱宇 搶占電輔車市場商機 04:102023/02/10 證券．權證 國巨高階MLCC 明年營收爆發 04:102023/02/13 財經要聞 貨車直撞電動自行車 2小六生不治 04:102023/02/11 社會新聞 陸新興產業瘋狂崛起！龍頭市占輾爆韓3巨頭 2關鍵驚人逆轉 11:102023/02/10 財經 海外插旗！台灣首家赴美獨角獸 股價谷底翻 19:002023/02/12 財經 低基期轉機股 搭資金輪動列車 04:102023/02/12 產業特刊 創新題材加持 台科技股長線有戲 04:102023/02/10 投資理財 投入新台幣 260 億元翻新工廠，BMW Neue Klasse 新平台電動車將在墨西哥打造 14:252023/02/13 汽車情報-汽車新聞 交通部補助2.66億購買電動公車 南市府墊付案獲議會聯審通過 15:442023/02/13 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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