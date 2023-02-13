豐田新任社長佐藤恒治13日說，要透過擴大投資來引進包括電動車用電池等優化零件和改進製造平台，加快拓展電動車市場速度，要在2026年前為豪華品牌Lexus開發多款新電動車。他指現在是加快開發生產電動車新方法的適當時機。