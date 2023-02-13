外傳高盛執行長蘇德巍認為去年就應該裁員 22:542023/02/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高盛1月裁員3,200人，為2008年金融危機來最大裁員數，但知情者透露，執行長蘇德巍（David Solomon）認為這次裁員行動太晚，應該提早至去年就執行，並坦承若早點裁員，裁員人數就能減少一些。高盛未立即回應相關報導。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Adobe執行長納拉言 取得成長與獲利的平衡 美光裁員被踢爆逼交識別證 勞動局證實收到3件勞資爭議調解 民進黨再轟林明溱「代子出征」 批解決不了積弊 #裁員 #高盛 #執行長 #蘇德巍 #應該 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委費鴻泰籲抱持開放態度 兩岸信眾弔唁星雲大師 15:262023/02/12 政治 驚傳台廠半強迫裁員！美光再發聲明「符合法律 」：艱難決定 18:012023/02/13 財經 Meta將裁員 延後多項團隊預算決定 22:122023/02/12 財經 郭明玉專欄－反映下半年樂觀態勢 台股有望先蹲後跳 04:102023/02/12 財經要聞 間諜氣球警醒 德憲法保護局：中國間諜行動由經濟擴至政治領域 18:332023/02/12 兩岸 美光裁員潮燒向台灣 前員工曝驚人資遣費：比分紅還多 14:452023/02/13 財經 學者憂 美光裁員只是開端 04:102023/02/13 財經焦點 陳勢安曾學做提拉米蘇寵另一半 04:102023/02/13 娛樂新聞 國巨目標價 高盛凱基攜手唱高調 19:222023/02/13 財經 高盛調升晶圓雙雄目標價 04:102023/02/13 財經要聞 德對中經濟依賴創新高 專家：台海爆軍事衝突德國容易受敲詐 20:072023/02/12 兩岸 裁員不是壞事！一掛科技巨頭利空沒爆完 股價恐先偷跑 20:002023/02/12 財經 駕駛剎車上方「掀出板子」寫3字 網笑翻：被追尾到怕了 19:242023/02/12 社會 外資倒貨1.9兆後…認錯了！下一波急行軍股 哪幾檔會出線？ 21:002023/02/12 財經 開賣不到一年 農委會幸福餐盒悄悄喊卡 04:102023/02/12 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。