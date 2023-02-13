高盛1月裁員3,200人，為2008年金融危機來最大裁員數，但知情者透露，執行長蘇德巍（David Solomon）認為這次裁員行動太晚，應該提早至去年就執行，並坦承若早點裁員，裁員人數就能減少一些。高盛未立即回應相關報導。