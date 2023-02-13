日本投資人 1月淨買進約117.9億美元海外債券 22:542023/02/13 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本財務省指日本投資人1月淨買進約117.9億美元海外債券，為五個月來首次淨買進，淨買進金額為2021年9月來最大。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場認為通膨持續放緩，將讓主要央行減慢升息速度，使美債殖利率走低而推升債價，因此吸引日本投資人買進。 大陸房企境外融資露曙光 萬達傳發行3億美元債券 阿里巴巴出清Paytm持股 累計套現近3億美元 債市火熱 元富證發行8檔美債ETF權證 #買進 #日本投資 #億美 #海外債券 #日本財務省 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度半導體產業衝刺 2026年規模達640億美元 23:132023/02/08 財經 Trafigura買鎳遭詐騙 潛在損失近6億美元 23:382023/02/10 財經 台郡華通買點到 權證飄香 04:102023/02/13 證券．權證 阿里出清Paytm持股 共套現近3億美元 04:102023/02/13 全球財經 中芯國際：顯示驅動IC庫存高達三季 12:432023/02/10 財經 CVS Health擬收購Oak Street Health 交易價格105億美元 22:422023/02/07 財經 百事可樂漲價 去年第四季營收優於預期 23:552023/02/09 財經 《韓股》經濟數據好壞參半 韓股連跌3日 16:292023/02/13 財經 裕隆 投信持續買進 04:102023/02/12 證券．權證 亞德客目標價 高盛喊1,400元 04:102023/02/10 證券．權證 Under Armour財報優預期 盤前股價漲近4％ 22:342023/02/08 財經 內外資點名 王品、元太紅不讓 04:102023/02/13 證券．權證 美股今年來大漲 資金反從美股基金流出 03:012023/02/13 財經 《國際產業》英特爾傳加碼10億美元 擴大越南封測投資 17:292023/02/10 財經 狂啖解封商機 觀光指數衝4年新高 04:102023/02/07 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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