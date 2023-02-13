我國搜救隊捐贈土耳其4噸搜救裝備器材。（消防署提供）

我國搜救隊捐贈土耳其4噸搜救裝備器材。（消防署提供）

為協助土耳其持續因應搶救受災民眾與未來可能潛存地震災害整備，台灣搜救隊於明（14）日撤離前，捐出所攜帶約4噸的搜救裝備器材，贈予土耳其AKUT搜救隊，包括救援類、後勤類、醫療類3大類裝備物資，強化台灣與土耳其救災合作機制。

台灣搜救隊撤離 留4噸搜救裝備贈土耳其

消防署在台灣搜救隊撤離土耳其前，向內政部長林右昌提出捐贈所攜帶裝備物資構想，林右昌又向行政院長陳健仁報告，陳健仁立即表示「責無旁貸」，只要能幫得上忙的地方，將全力幫忙並支持。故台灣搜救隊與外交部合作，透過外交管捐助AKUT搜救隊約4噸的搜救裝備器材。

據了解，AKUT搜救隊是土耳國內第一支獲聯合國中型搜救隊認證的國際搜救隊，曾於1999年921震災時來台協助救災，本次土耳其發生重大地震災害，台灣搜救隊即刻前往救援，並與AKUT合力救出一名受困民眾，為雙方建立很好的互助合作默契。

消防署表示，本次捐助的救援裝備器材約4噸，計有「救援類」，含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者，「後勤類」含營地作業用帳篷及發電機等及「醫療類」含創傷包紮固定所需醫療耗材等3大類，為震災後期救援及復原重建階段儲備所需救援裝備物資，可協助土耳其進行復原重建，也作為可能的地震災害整備。

未來台灣特搜隊將與AKUT等土耳其搜救隊伍持續交流與合作，也誠邀該國特搜隊來台交流合作，建立兩國互助合作機制，共同為提升救災能量努力。