民進黨立委高嘉瑜有「港湖胖虎」稱號，以超愛秀歌喉的民意代表聞名，也憑此跟不少選民拉近距離。高嘉瑜近日玩起人工智慧聊天機器人ChatGPT，還問「高嘉瑜唱歌好聽嗎？」結果得到一個很官腔的回答，讓她看了直翻白眼。高嘉瑜還問了內湖交通的改善方法，回答也引網友討論。

「今天問了ChatGPT一個很簡單的問題，沒想到東拉西扯，給了一個很官腔的回答。（翻白眼）」高嘉瑜問：請問台灣立法委員高嘉瑜唱歌好聽嗎？ChatGPT回答：這個問題有許多主觀因素，因此無法給出一個客觀的答案。可以說，音樂品味是個人的，每個人對音樂的看法都不同。有些人可能喜歡立法委員高嘉瑜的唱歌，而有些人則不喜歡。因此，最好是自己聽一聽，然後做出判斷。

網友笑回「理性的回答」、「先問他想不想聽一曲？然後再問一次」、「聰明的AI，不敢得罪胖虎」、「應該只要回答兩個字就好：好聽」。

高嘉瑜也問了如何改善內湖交通，ChatGPT回答，改善台北市內湖交通的方法有以下幾點：

1.建立更多的公共交通工具：增加公車、捷運、輕軌等的網絡，以提高交通的便利性。

2.提高道路的容量：通過拓寬道路、增加車道數量或建造新的道路系統，以提高道路的通行能力。

3.改善停車場的管理：通過增加停車場數量、調整停車場的經營模式等，以提高停車場的利用率。

4.引入智慧交通系統：通過應用科技，例如智慧交通系統、車聯網等，以提高交通的效率和安全性。

5.鼓勵綠色出行：通過提供自行車道、步道等基礎設施，以鼓勵民眾使用綠色出行方式，減少對道路交通的壓力。

網友也說「以後官員備詢都要開著ChatGPT」、「不就是柯政府的策略嗎！」、「第一點可行，把公車增加到像貪食蛇的狀態，應該可以」。