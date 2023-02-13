國民黨立委賴士葆今在臉書痛批，包括雞蛋、房租等各種物價飛漲，且一發不知如何收拾，以致人民痛苦指數飆高，蔡政府想出平衡的小確幸，竟是連續放長假再補班來討好民眾，以致今年全年周六要補上班6次。官員自認頻放長假是德政，卻沒想過民眾口袋空空放長假，何來小確幸？

賴士葆指出，蔡英文說過「台灣正值20年來經濟最好」，只是人民過的生活愈來愈窘迫，面對萬物皆漲的景況，行政院穩定物價小組也束手無策。以蛋價為例，過去伶牙俐齒的農委會主委陳吉仲扯成本需求，又扯市場供需制度，今天蛋價又重回去年7月歷史新高，漲上來就回不去。大家在討論日本一顆蛋價5元，所得卻是台灣2倍。

賴士葆說，年前很多店家響應政府呼籲凍漲，年後就挺不住了，紛紛以因應通膨、影響原物料及人力管銷成本上漲，包括頂呱呱調漲3％，手搖飲迷客夏也在上週調漲5元。眼見雞排、珍奶、紅豆餅、包子、鍋貼、茶葉蛋、蔥油餅等都在漲，外食上班族過去紛紛以漲價就拒吃來因應，逼自己縮衣節食，甚至編造不吃少吃這些讓自己更健康，但是把這些戒掉不吃，便當、麵食漲幅更兇，不可能不吃便當、麵食啊！主計處公布最新元月房租指數創下歷史新高，尤其是南部租金漲最兇，房租上漲，無法不住房啊！

賴士葆痛批，面對痛苦指數飆高，政府竟然想出平衡的小確幸，就是連續放長假然後補班來討好民眾。過年放10天、228放4天、清明節放5天、端午節放4天，全年周六要補上班6次。連綠營的政務委員張景森都說刻意放連續長假，然後才來補班是錯誤的政策，官員卻以為頻頻放假是政府的德政，卻沒有想過民眾口袋空空放長假，不知何來小確幸？