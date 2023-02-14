無獨有偶，證交會稍早也表示將控告Paxos違反投資人保護法。這將是證交會首度對大型穩定幣發行商進行執法動作。幣安表示現階段Paxos將繼續處理BUSD的贖回作業。
截至2月13日為止全球共有620萬人持有BUSD，市場資本額約160億美元，是全球第三大穩定幣。但在Paxos停止發行BUSD後，未來BUSD市場資本額勢必下滑。
美國政府近日打壓加密幣產業動作頻頻，繼上周證交會（SEC）對加密幣交易所Kraken開罰後，紐約金融服務部也下令Paxos信託公司停止發行幣安（Binance）美元穩定幣BUSD。
無獨有偶，證交會稍早也表示將控告Paxos違反投資人保護法。這將是證交會首度對大型穩定幣發行商進行執法動作。幣安表示現階段Paxos將繼續處理BUSD的贖回作業。
截至2月13日為止全球共有620萬人持有BUSD，市場資本額約160億美元，是全球第三大穩定幣。但在Paxos停止發行BUSD後，未來BUSD市場資本額勢必下滑。
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