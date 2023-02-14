無獨有偶，證交會稍早也表示將控告Paxos違反投資人保護法。這將是證交會首度對大型穩定幣發行商進行執法動作。幣安表示現階段Paxos將繼續處理BUSD的贖回作業。

截至2月13日為止全球共有620萬人持有BUSD，市場資本額約160億美元，是全球第三大穩定幣。但在Paxos停止發行BUSD後，未來BUSD市場資本額勢必下滑。