外媒引述消息人士表示，總部位在拉斯維加斯的Zappos 1月裁員逾300人，此為亞馬遜對Zappos採行的最新行動之一。亞馬遜一連串變革重塑Zappos文化，逐漸淡化Zappos前執行長謝家華（Tony Hsieh）的管理色彩。

Zappos執行長薛佛（Scott Schaefer）1月透過電子郵件向員工表示，裁員是「極度不容易」決定，一如近期其他科技業執行長在宣布裁員時的說法。

薛佛在信中寫道，進入2023年後依舊面臨不確定的經濟環境，迫使Zappos得不斷審視業務和做出回應，確保公司邁向長期成功。

謝家華為Zappos共同創辦人，自2000年代初期開始擔任執行長，2009年以12億美元價碼將Zappos出售給亞馬遜，但公司仍維持獨立營運。「奉上幸福」是謝家華的經營理念，他在2020年11月猝逝。

Zappos近期的重大變化之一是謝家華的得力助手暨公司長期高階主管威廉斯（Tyler Williams），在最近一輪裁員離開公司。威廉斯本周證實離職，但表示永遠是Zappos人。

威廉斯12年前進入Zappos，最初的頭銜是趣味師（fungineer），對許多員工而言，這個職稱代表謝家華對公司注入有趣的家庭式文化。

消息人士表示，Zappos引以為傲的客服部門也受到裁員影響。

Zappos發言人戴維斯（Laura Davis）表示，1月份裁員是定期業務規畫，客服部門裁員則是確保公司長期繼續提供無懈可擊的客服體驗。至於威廉斯離職，戴維斯表示，公司文化不是維繫在單一員工身上。他強調Zappos將繼續獨立運作。

亞馬遜發言人表示，自Zappos 2009年加入以來，Zappos的成就令公司引以為傲。亞馬遜將持續支持Zappos履行承諾，創造最佳客戶體驗。