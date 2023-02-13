女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣，從小就特別受關注，歐陽娜娜擁有才女氣質和甜美外型，近年在演藝圈發展順遂，除了靠父母累積人脈，她也結交不少圈內好友，近日淡出演藝圈的男星陳冠希在社群平台曬出歐陽娜娜照片，曝光兩人交情。

陳冠希昨（12）日在Instagram上發布貼文，寫下「LIL SIS / BIG SIS …… LALA / NANA」，照片中陳冠希5歲女兒Alaia靠在歐陽娜娜懷裡，歐陽娜娜穿著白T和牛仔褲，外搭一件深色針織外套，臉上畫著淡妝，看起來依舊漂亮，該貼文獲得4.5萬人按讚，歐陽娜娜在貼文底下回：「LALA IS THE BEST」，可見與陳冠希女兒Alaia關係很好。

許多網友沒想到兩人居然認識，紛紛直呼：「這是歐陽娜娜嗎？」、「我也根本沒認出來」、「好像真的姐妹！」、「哈哈哈哈感覺是無交集的，竟然夢幻聯動了」、「以為自己看錯」、「好溫馨喔」。

歐陽娜娜近年事業重心放在大陸，年初她悄悄飛回台灣與家人過節，結束新年假期後又飛到美國旅遊，特地到康乃狄克州欣賞林俊傑的演唱會，兩人也曬出後台合照，之後歐陽娜娜曬出在波士頓的照片，這次又到洛杉磯與陳冠希家人用餐，跑遍美國各地，令不少人羨慕。

陳冠希2004年創立潮流品牌CLOT，該品牌經營獲得許多人喜愛，近年更與知名運動品牌NIKE搭上線，共同推出聯名運動鞋商品，在全球大受歡迎，事業相當成功。