這項土地交換計畫，雙方合約約定，其土地價值是「多捐少補」，如經過縣府指定估價師事務所評定出來價格，潤泰全土地比縣府的要貴、則潤泰全會捐出；若比較便宜，則潤泰全全補足差額。

潤泰全表示，希望藉由土地交換計畫，讓縣府可以興建土地緊鄰學校的校舍，解決校舍不足問題。

潤泰全球副總經理李天傑今天表示，潤泰全是在2年前與新竹縣府簽訂協議書，約定「若於協議書簽訂日起12個月無法完成交換，則協議書自動取消。」由於截至2022年2月25日，土地交換尚未完成，因此原協議書取消，另訂新約再延一年。

李天傑表示，由於行政程序還需要再會到教育部、內政部，流程還需要時間去走完，因此昨（2023年2月13）日，與新竹縣政府重新簽訂新的土地交換協議書，雙方協議土地交換計畫延長一年。

潤泰全早在兩年前就公告，為協助解決新竹縣新豐鄉松林國小校舍不足問題，擬辦理土地交換，位於新竹新豐博學街的泰豐段219地號898.88坪土地，與新竹縣政府持有的明新自辦市地重劃區的坪頂段1068地號843.36坪土地，辦理土地交換。

如今全案宣告，再延長至明年2月。

市場預期，若未來土地交換計畫完成，可望為潤泰全帶來進一步的土地開發契機。