專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）營運進入成長期，海外布局將大有斬獲，喜迎領證關鍵年，持續結盟同業、擴大營運規模；加上子公司的業績動能續暢旺，公司樂觀看待全年營運表現，3大動能助攻、營運向上，可望重返疫情前水準，公司規劃明年送件申請上櫃。

瑩碩生技董事長王建治表示，近年外在大環境的變化，已逐步調整集團經營策略，一方面加速投入研發，推進旗下特殊劑型平台的藥物開發、授權與取證；另方面採取同業合作，透過資源整合及活化利用，開創新商機共享綜效；此外，子公司歐帕、泰和碩也分別根據客戶與終端市場需求，進行產能規劃與產品組合優化的調整。

受農曆春節工作天數減少，1月合併營收表現受影響，但先前授權給健喬的3項抗癲癇藥品已完成所有權移轉，相關收益將依國際財務報導準則(IFRS)認列。

瑩碩去合併營收8.64億元，年增4.38％；總經理顏麟權表示，瑩碩的腎臟科用藥去年底在泰國、菲律賓領證，今年將安排出貨，另預計將有6個品項會在台灣、大陸、東南亞等地陸續取證上市；此外，日、韓二地也分別有4個、2個受託開發案洽談中。公司今年業務的重心將放在中、日、韓的特殊劑型市場。

其中，治療成人嚴重憂鬱症的精神科用藥（鹽酸米那普侖膠囊），有機會拿下中國大陸一致性評價的首張學名藥證，在當地醫保支持下，可獲醫療機構的優先採購。

瑩碩指出，該同成份藥品在中國市場目前僅有一個競品上市，合計1年銷售額約人民幣1億元，瑩碩的產品若能獲准上市，不僅可快速搶占市場份額，且該類藥品尚未納入集採範圍，亦能享有較高的毛利空間。

瑩碩挾厚實的研發能量與特殊劑型平台的優勢，擁有不少首發學名藥與特殊學名藥證，不僅可成為對外提供授權合作的潛在標的，有助活化公司資產價值，近期在藥品短缺頻傳的情況下，瑩碩也可望受惠轉單效應，由於原廠治療注意力不足的過動症（ADHD）用藥預計第1季退出台灣市場，國內只有瑩碩與一家進口業者可供應，該藥品在台灣的一年銷售額超過新台幣1億元，瑩碩有機會分食原廠專利藥釋出的市場大餅。

顏麟權表示，台灣內需市場小，加上健保藥價每年調整，企業已無法靠單打獨鬥壯大，也因此，近二年瑩碩分別與祥翊製藥、霖揚生技、健喬信元、台灣渥克等業者，建立互利共贏的新合作模式，借重雙方資源優勢的互補，盼實現共好。

其中，與祥翊的第一個合作品項—皮膚專科用藥（嚴重痤瘡軟膠囊），預計今年上半年將展開生體相等性（BE）試驗。此外，與霖揚合作的第一個長效奈米針劑產品—治療思覺失調症用藥，也有機會在今年挺進BE。

子公司方面，受惠日、韓主力客戶的訂單回溫且增加，歐帕的產能利用率業持續增加，今年將進行產線設備優化，提升生產效率，同時強化與客戶的夥伴關係，爭取新品項代工業務。泰和碩則持續引進新產品，如自費藥品、功能性食品等，藉產品組合的多元與優化，擴大規模經濟並提升獲利空間。

顏麟權表示，醫藥產品有剛性需求支撐，不易受景氣循環影響，瑩碩營運谷底已過，母子公司今年業績動能皆順暢，加上進入海外藥證成果收割期，對今年營運展望審慎樂觀。