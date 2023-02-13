上周五，F-22猛禽戰鬥機(Raptor)從維吉尼亞州蘭利空軍基地起飛，以1枚 AIM-9X 空對空飛彈，擊落了南卡羅來納州上空的大陸間諜氣球，這是該型戰機服役以來的首次實戰紀錄。一架最強大的空優戰機，發射最先進的空對空飛彈，擊落太平洋對岸漂來的龐大氣球，相當的有話題性。

F-22猛禽問世之後，一直是世界上公認的最強空優戰鬥機，它的性能如此出色，其雷達截面、高度機動性、超音速巡航，都優於更晚問世的F-35。

但在它地位也相當奇特，原本美國國防部預計購買750 架F-22，但是生產187架之後就結束了生產線。而且，由於國會禁止F-22的出口，使得它的總數量停止了，包括8架原型機，最終F-22的總數量就是195架。

明明受到重視與各國的喜愛，為什麼美國不許它出口？這算是命運的捉弄吧！

F-22設計目的，是為了替代備受尊敬的F-15鷹式(Eagle)戰鬥機，在2005年正式量產，預計可以領先群雄持續到2040年代。

F-22的出現，畫定了第5代戰鬥機的標準。它結合了先進技術，例如匿蹤、感測器融合、高度機動性、超音速巡航，與內藏式彈藥艙。

F-22 的高機動性能，與它的推力向量噴嘴有關。2具普惠F119發動機在末端，有專門設計的方向可控噴嘴，能使引擎的推力引導到另一個方向，效果比控制舵面更直接。F-22的飛行表演一向令人印象深刻，經常以極慢的速度，持續高攻角飛過觀眾區，這是它的獨門絕技。

F-22獨特造型的噴嘴，它可上下偏折，帶給F-22極佳的超機動性能。(圖/美國空軍)

F22 RAPTOR CROWD PLEASING DEMO AT AVIATION NATION 2022 - 4K

F-22不光是特技高超的「空中舞者」，更是威力強大的「空中武者」。它的內載彈艙可以攜帶2枚 AIM-9 響尾蛇短程飛彈，加上6枚 AIM-120 先進中程飛彈(AMRAAM) 。如果要執行空中支援或精確打擊任務，它的彈艙也可攜帶2枚 1,000 磅的 GBU-32 型聯合遠攻彈藥(JDAM)，或8枚250磅的GBU-39小直徑炸彈。此外，它還有1具M61A2 火神式20公釐機砲，有480發砲彈。

投放JDAM的F-22。(圖/美國空軍)

F-22裝上JDAM，還有空間可再安裝AIM-120飛彈。(圖/美國空軍)

這樣的載彈量在5代機中是無與倫比，美國第2種5代機，也就是F-35聯合打擊戰機，受限於機身空間窄小，它的2具內部彈艙，最多只能攜帶4枚炸彈。

但是，它也相當不幸，問世的時機，美國戰略出現天翻地覆的變化。F-22 服役之際，原本設定的蘇聯假想敵已不復存在，美國軍方正在與阿富汗和伊拉克的非正規敵人，進行一場似乎沒有結束之日的反恐戰爭(GWOT)。

在反恐戰場上，F-22的空中優勢、匿蹤屬性根本派不上用場，因為敵人根本沒有戰機，甚至沒有雷達，所謂的「雷達隱身」，又有什麼意義？

多年來，以色列、日本和澳洲多次向五角大廈詢問，購買F-22的可能性，但每一次都被駁回。1998 年，美國國會甚至投票通過了一項明確禁止向外國出售 F-22 猛禽戰鬥機的修正案。

與絕大多數美國軍用機不同，F-22從未設計過「出口型」。因此它充滿了機密技術。迄今為止，美國仍然是全球匿蹤航空技術的領先者。這很可能與過去的幾次不愉快經驗有關。1970年代，F-14雄貓戰機是第一種應用先進IC晶片的戰機，使它的雷達與飛彈有超長的探測與攻擊距離。有一次F-14著陸航艦失敗，掉入海中，美國還派出深海潛水艇，撈回海面下4000公尺的F-14，避免機密外流。

F-14出口到伊朗，當時伊朗仍是親美的巴勒維國王執政，但是幾年後，伊斯蘭革命改變了一切，伊朗成了極端反美的國家，F-14的先進技術是否外流，就不得而知了。

F-16也可能有部分技術外流，F-16的出口國家太多了。美國向以色列出口相關技術後，中國大陸在十幾年後自製的殲-10戰鬥機，等級與 F-16相近，一種看法為，是以色列將雄獅戰機(Lavi)的技術賣給了大陸，而雄獅戰機是基於F-16的技術經驗。

那麼，降階版的F-22有沒有可能呢？根據資訊自由法 (FOIA)所解密的資料， F-22確實曾經有降階後出口的想法，比如較簡單的匿蹤塗料，或是不具有向量噴嘴的引擎等等方案。

但是，國會從未授權F-22 的出口計畫，因為另一個更昂貴的計畫正在執行中，那就是F-35，它的地位就是降階版的F-22。