O型血型的黃姓男子和陸籍王姓妻子生下A型的女兒，黃男因此質疑老婆外遇且大吵離婚，事後才發現是婦科醫院檢驗出包。黃男認為，女兒若遇上重大事故恐輸錯血害命，怒告醫院求償55萬。一審駁回黃男之訴，高雄高分院日前宣判，認定黃男離婚糾紛在前，與小孩出生誤植血型無關，判他敗訴定讞。

黃男和王女1997年結婚後生下2個女兒，王女後來回中國工作，並在大陸懷了第三胎。2008年4月，王女在高雄某醫院產下小女兒，小女兒滿月後就帶去大陸撫養，直到13歲才回台念書。

黃男幫小女兒辦身分證明文件時，驚見女兒的血型是A型，黃男當下便懷疑王女出軌，立刻和王女離婚並向法院聲請確認子女關係不存在訴訟。

沒想到，法院審視DNA檢測結果，確認小女兒是黃男親生孩子，證明王女並沒有出軌。黃男追查下發現，原來是醫院檢驗報告誤植血型，害他搞到「妻離子散」，向醫院求償55萬元。

醫院辯稱，黃男的小女兒出生時雖然檢驗出A型血，但同日複驗時，就驗出O型血，並當場把驗血結果告知王女。當時醫院採用紙本病歷系統，後來系統更換為電腦時，因未修改血型才會造成誤會。

法官查出，黃男2014年就和王女離婚，但2021年才向法院提出親子訴訟，表示黃男早就跟王女感情不睦，事實上王男也沒有替人養小孩，判醫院無責、黃男敗訴。

該案上訴至二審，法官認為，醫院得知血型誤植後隨即通知王女，黃男小女兒自然沒有所謂的「輸錯血」的風險，其風險也是小女兒的，與黃男無關，最後判黃男敗訴定讞。