成家後許多開銷讓不少人感到壓力，希望維持可觀的收入，一名網友就點名，如果從事水電、裝修、冷氣等工作，出師之後至少還能做30年，不必擔心會遇上中年危機，引起眾人認同熱議，但也有人指出不是每個人都適合。

一名網友在PTT八卦板發文，認為從事水電、裝修、冷氣3種行業很吃香，因為市場需求大，30年內應該不會有太大的技術更新，出師之後至少30年不被淘汰，看好這3種行業收入穩定，「一輩子不愁吃穿，甚至下一代也不愁吃穿」。

貼文引起網友熱議，不少人也紛紛附和，「水電班歡迎你」、「水電一定的啊，家裡什麼東西都要水要電」、「裝潢店家的做不完，店家一直洗」、「這行業應該不怕沒飯吃沒錢賺」、「家庭小修繕的真的難找，好的都賺裝潢工程」、「現在肯做的年輕人不多，不然就是裝潢全綁在一起，你工程太小的還不肯接的很多」。

也有人認為做工程也有缺點，「勞力活啊，我隔壁水電行現在都要call他兒子支援，自己一個人弄會累死」、「年紀大了會做不動」、「累死好不好，你手舉過頭工作20分鐘看看」、「其實是水電、冷氣風險都高啦，又不舒適」、「我表姊夫自己出來開冷氣工程行，只能說這兩年真的賺爛，案子都做不完，但很累無誤」。