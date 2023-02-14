台灣中研院院士朱雲漢日前逝世，他是享譽華人世界的政治學大師，過世的消息同樣震驚大陸學界，許多大陸學者特別為文緬懷哀悼。大陸知名學者、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年近日在陸媒撰文悼念，讚揚朱雲漢不僅是頂尖學者，更是當代亞洲罕見的思想家，對於比較西方政治和亞洲政治，推動民主化研究，發揮了重大貢獻，「雲漢的逝世對學界和思想界是一個巨大的損失，但他對亞洲原創性學術研究的呼籲和踐行將不斷在亞洲大地上蔓延開來」；鄭永年認為，中國已跳脫西方的三權分立民主制度，走出並確立了一條「以黨領政」下的三權分工體系。

鄭永年近日撰文緬懷朱雲漢，他感慨「真正的送別沒有長亭古道，就是在和平時一樣的一天，有的人就永遠留在了昨天」，坦言「得知雲漢教授去世的消息，非常震驚」，他把去年為朱雲漢的新書《全球化的裂解與再融合》所作的序言，重新回顧，作為紀念。

鄭永年指出，朱雲漢在該書涉及的「西方」和「中國」，這兩個原本只是地域性的概念，現在已經成為高度政治化和意識形態化的對象，人們對1990年代以來中國與西方的變遷，「感性太多，理性過少。讚歎、懷疑、恐懼等情緒充滿輿論空間，但缺失了基於理性思考上的分析」。

鄭永年在文中分析，日裔美籍學者福山的「歷史終結論」曾經廣為流傳，但好景不長，西方自由民主體制內部開始發生巨大危機，與此同時，也正是在這段不長的時間裡，中國實現了快速和可持續的崛起，不僅催生了內部新制度的誕生，而且開始走向世界舞台中心。

他認為，西方政治制度需要解決的是「權力之惡」的問題，「簡單地說，西方制度為根深蒂固的既得利益所懷抱，不能與時俱進，適應新的環境，到今天形成了政治之惡、資本之惡和社會之惡，『三惡並舉』的局面」。儘管西方制度設計出行政、立法、司法的三權分立，達成權力制衡目標，但這樣的制度設計，仍然忽視了資本之惡和社會之惡的問題，「隨著民主的擴張，越來越多的人進入議會和政治過程，西方政府權力的基礎逐漸從資本轉移到選票。」

他指出，資本沒有國界，一旦資本與主權脫鉤，資本所從事的經濟活動，無論是全球化還是技術進步，無一不演變成獨享經濟，而非往日的分享經濟。全球化和技術進步為人類創造了巨額的財富，但財富則流向了極少數人手中，「今天的西方，一個不可迴避的現實就是：政治上越來越崇尚民主，經濟上則越來越不民主；政治上已經充分實現了一人一票制度，但經濟上則越來越不平等。」

反之觀察中國的制度，鄭永年表示，在基本經濟制度方面，中國已經形成了「混合經濟制度」，有頂端的國有資本、基層的民營資本，也有兩者之間互動的中間層，這造就了中國經濟的成功。

在政治層面，他認為中共十八大以來，通過改革融合了新中國成立以來的基本制度和傳統制度因素，形成了「以黨領政」下的「三權分工合作體系」制度，即決策權、執行權和監察權。傳統上，「三權分工合作體系」自漢至晚清，存在了2000多年，並沒有受王朝興衰更替的影響。他認為，今天通過創新和轉型，中國重新確立了「三權分工合作體系」，為建設穩定、高效、清廉的治理制度奠定了基礎。

他強調，中國的制度模式不僅促成了中國成功的故事，也為那些既要爭取自身的政治獨立又要爭取經濟社會發展的國家提供另一個制度選擇。中國的經驗表明，制度建設不能放棄自己的文明，但需要開放，對自己的文明進行創造性的轉化，「學習的目的不是把自己變成他國，而是要把自己變得更好、更像自己」。

上述序言內容，鄭永年表示是閱讀朱雲漢新書後的感悟，他也佩服朱雲漢能夠把西方、中國、全球化這些當今世界所面臨的最大問題，在如此短小的篇幅中進行壓縮性討論。