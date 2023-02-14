大股東包括新加坡投資基金及漢翔等公司的永虹先進（6618），已在南投草屯租用2,653坪廠區，為擴大碳纖維複合材料布局，決砸下4億元，進行南投廠房整建與購置設備，預定4月底整建完成，5、6月安裝設備，7月交樣試製，主攻熱塑碳纖維材料，搶攻航太、高鐵及電動車的熱塑碳纖維材料市場。

永虹先進最新的營運主軸，由碳纖維生產設備與生產碳纖紗的經驗，大轉型為航太熱塑碳纖維複合材料廠，南投廠預計今年試量產，全力搶攻疫情後的航太復甦商機。 永虹先進主要外部股東，包括由花旗台灣商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶逾4,233張，持股比重6.53％，及漢翔1,100張，持股比重1.7％。

永虹先進已租用2,600餘坪廠區，分成A、B、C及D等四棟廠房，正進行整建與購置設備，主要生產基地放在A、B兩棟。永虹先進主攻碳纖維的複合材料，是以可回收的熱塑性複合材料為主，而非傳統不可回收的熱固性複合材料。永虹的熱塑複合材料，非一般工程用樹酯，而是更高階的航太用樹脂，將應用於航太市場。

永虹先進董事長吳家幸表示，南投廠為目前台灣唯一具備航太等級熱塑性碳纖維複合材料生產能力的工廠，生產熱塑複合材料，除具備碳纖維材質輕量、堅固外，更具有可回收的環保特性，目前已取得國際航太大廠支持，預計明年第一季取得AS9100D航太品質系統認證。

永虹先進建立碳纖維複材專業團隊，以碳纖維航太樹脂含浸及高溫節能特殊壓板關鍵技術為核心，提供航太熱塑複材市場應用需求，南投新廠生產線，預計7月完成第一階段產能建置規劃，等落成啟用，若產能滿載時，預計產線年營收將達15億元，目前公司已掌握潛在客戶。

永虹先進跨入航太等級熱塑碳纖維預浸材料與熱固碳纖維預浸材料，更具常溫長期儲存不需冷凍庫冰存、製程可實現半自動化連續生產效率高，及碳纖維下腳料，還可再生循環利用，具備綜合成本優勢。

永虹先進說，全球興起ESG永續發展趨勢，公司商業模式改變轉型至熱塑碳纖維航太等級複合材料，成為台灣唯一、亞太區少數的專業代工廠商，與全球知名原料國際大廠共同合作開發高性能碳纖維預浸料、碳纖維大尺寸板材與碳纖維多角度拼焊接預浸帶等，可用於飛機內裝複材零組件、航空器次要複材結構件、新能源汽車氫氣瓶，及高鐵內裝配件。