大陸遼寧一名女子曬出自己家有一顆如橘子般大小的雞蛋，沒想到這一顆體型巨大的蛋剝開後，竟然發現裡面還包著一顆有蛋殼的蛋，讓她超吃驚。她也把「蛋中蛋」蛋剝開後又發現，裡面竟然也有蛋白和蛋黃，而這樣的案例近日常發生，專家也解析並認為，這種「蛋中蛋」是安全可以吃下肚的。

打開大巨蛋裡面竟然還有小巨蛋。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，遼寧一女子曬出自己家中一顆如橘子般大小的雞蛋，在一眾親朋好友的圍觀下，這顆「大巨蛋」現場磕開，裡面除了有蛋白、蛋黃外，竟然還有一顆蛋在當中，女子再把裡面這顆蛋敲開，竟然又是一顆完整的蛋白與蛋黃。

裡面的蛋中蛋還有完整蛋黃與蛋白。（圖／翻攝自微博）

動物專家就透露，這樣的蛋中蛋是由於母雞的輸卵管出現「反蠕動收縮」現象，讓第一個蛋反方向移動和第二個結合，通常在母雞受驚才發生，這樣的狀況在野生與人工養殖都有可能發生，不存在基因變異和人工造蛋的說法，蛋白質的含量和普通雞蛋也無異，故不影響正常食用。

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