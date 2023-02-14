美國新澤西州近日發生驚駭命案。33歲幼稚園教師赫蘭德茲（Luz Hernandez）因曠職被同事通報失蹤，未料員警抵達赫蘭德茲住處，竟在牆上發現大片血跡，卻不見赫蘭德茲身影，直到幾天後的7日下午，才在一座工業區的淺墓中找到遺體。

綜合外媒報導，育有3名小孩的赫蘭德茲，是澤西市一所學校的首席幼兒園教師，深受同事和家長喜愛，卻疑似遭前男友，同時也是3名孩子父親的桑塔納殺害（Cesar Santana）。市警局表示，36歲的桑塔納涉嫌褻瀆與隱匿屍體罪，目前已向逮捕他的邁阿密申請引渡，並對另名26歲嫌疑人洛培茲(Leiner Miranda Lopez)發出逮捕令。

桑塔納（左）已被警方申請引渡；洛培茲仍在逃亡中。（圖／翻攝自推特）

員警透露，赫蘭德茲的遺體被棄置於新澤西卡爾尼（Kearny）一座半荒廢的淺墓中，頭部有明顯鈍器外傷，頸部也有外力壓迫痕跡，明顯遭到他人殺害，但暫時不對桑塔納提出謀殺罪指控。赫蘭德茲橫死淺墓的消息，不只驚駭校方、學童家長，親友更不敢置信，才在去年分手的前情侶，竟會成為凶案的死者和嫌疑人。

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