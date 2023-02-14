許多民眾為了力求好看的容貌，除了透過瘦身減脂，也會選擇去整型，但務必尋求正規的醫療機構。大陸一名女子小雪（化名），2年前被從事服裝業的友人注射了6針玻尿酸，造成她的中央動脈堵塞，自此終身殘疾。

據陸媒《央視網》報導，生性愛美的小雪2年前認識了一名從事服裝業的友人，稱可用一針1000元人民幣（約新台幣4435元）的價格，協助注射玻尿酸，達到豐額的效果，讓她得知後頗為心動，最後竟然答應對方，並一次打了6針玻尿酸，共計花費6000元人民幣（約新台幣2萬6600元）。

孰料，小雪後來因此身體不適被緊急送醫；原來是友人在為小雪注射玻尿酸的期間，不慎將針頭插入血管，造成她的中央動脈堵塞，經醫治後雖然保住一命，卻導致她終生殘疾。

消息曝光後掀起熱議，有網友表示「服裝店的人你也敢信」、「看過太多整型失敗的人，還是理性一點好」、「醫美也是醫療活動，如果真想做一定要去正規的醫院去做，畢竟這個東西還是有風險」、「每個年齡段都有美的狀態，自然美才是真的美」、「好傻好天真」。

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