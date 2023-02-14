一年一度熱鬧非凡的NBA全明星活動即將在台灣時間2/19(日)至2/20(一)舉辦，喜歡籃球的朋友們，可以好好欣賞眾多球星齊聚參與的技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽以及全明星賽，運彩也會提供投注(註：相關開盤將依今年NBA賽制公告情形進行調整。)，希望大家會喜歡。

2023 NBA明星週 運彩提供多項玩法

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

在2/19(日) 依序登場的為技術挑戰賽、三分球大賽以及灌籃大賽，比賽的規則分述如下：首先是技術挑戰賽，會以個人或團體方式進行比賽(2022年以前參賽選手通常為6～8名，採兩兩對決方式直至決賽，2022年則以3人1隊的團體對決方式進行)，大會在球場設置一些障礙與關卡，讓參賽球員或團隊在場上進行穿越障礙、傳球、定點投籃和上籃等，所用時間較短的球員或團隊即可獲得技術挑戰賽冠軍。

2023-NBA明星週活動

NBA技術挑戰賽賽制

接著是三分球大賽，參賽選手通常為6至8名，2014年以前每人在5個不同位置各投5顆3分球，分別是左側底線、左側45度角、弧頂、右側45度角、右側底線處出手，共計25球，前4球命中得1分，最後一個花色球（Money Ball）命中則得2分，總分為30分；2014年開始大會在5個位置的其中之一改為五顆花色球，並且可讓參賽球員放在其認爲最有信心的位置，因此總分提高到34分；2020年起大會分別在2個45度角與弧頂之間離籃框8.83公尺處各增放1個綠色球，只要命中就得3分，所以總分再增6分到40分，也因為加了2個綠色球（總共增為27球），所以每人投球時間也由以往的1分鐘增加為1分10秒，第一輪預賽得分最高的前3名進入決賽，決賽的進行方式與第一輪預賽相同，由得分最高者獲得三分球大賽冠軍。

三分球大賽賽制(2014)

三分球大賽賽制(2014-2019)

三分球大賽賽制(2020)

最後是令人血脈噴張的灌籃大賽，參賽選手為4名，灌籃後由5位評審給分 (6-10)，最高50分。預賽每人灌籃2次，2次灌籃合計分數最高前2名進入決賽，決賽進行方式同預賽，由2次灌籃合計分數最高者獲得灌籃大賽冠軍。以上的3項比賽運彩都有提供冠軍玩法，大家可以買張運彩猜猜誰會獲得冠軍。

NBA灌籃大賽賽制

接著2/20(一)進行全明星賽，2隊「先發球員」產生的方式，是由東區及西區得票最高的選手分別擔任2隊的隊長，再由2隊隊長從已票選出來的其他8位「先發球員」中，依序交互逐一挑選其隊伍所需之其他4位「先發球員」(由得票較高之隊長先進行挑選)。至於比賽結束的決定方式，自2020年以後為紀念因墜機事故不幸離世的巨星柯比.布萊恩(Kobe Bryant)，前三節維持每節12分鐘，第四節則取消時間限制，改由先達到目標總得分的球隊獲勝，這個目標總得分的設定是前三節領先隊伍的得分加上24分(即柯比.布萊恩最後10個賽季的球衣號碼)，也就是說第三節結束時領先的隊伍在第四節只要先再取得24分即可獲勝，至於第三節結束時落後的隊伍則須在第四節追趕原先落後的分數外，還要比對手先再拿下24分才能獲勝，台灣運彩將提供單場投注，玩法包括讓分、不讓分、大小、主客大小、上半場大小、第一節大小、第一節不讓分、第一節讓分、上半場不讓分、上半場讓分、單雙及勝分差等。

NBA全明星賽「先發球員」產生的方式

NBA全明星賽因紀念布萊恩而有所改變

2023星光熠熠的NBA全明星週，運彩提供的冠軍、讓分、不讓分、大小等多項玩法，希望大家會喜歡。