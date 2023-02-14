竹科帶旺新竹房市，其中以竹北地區漲幅最猛，根據內政部111年第三季實價登錄數據，該區單坪均值來到33.8萬，與前年同期相比增加23％。有網友在Mobile01房產論壇發問，竹科工程師沒買竹北買關埔的會很嘔嗎？引發其他網友討論。

原PO發文表示，沒買竹北買關埔的會很嘔嗎？他驚訝表示，3、4年前關埔一向是新竹市的房市熱區，房價比竹北還貴，現在卻直接被超車，「關埔已經輸竹北三個重劃區」。

但不少網友認為買在竹北會後悔，「時間成本差太多了！光最近從竹北過來慈雲路進園區，開車沒開一個小時到不了公司，除非你早早出門」、「關埔最近越來越塞了，但想到同事從竹北出發更塞，就欣慰許多」、「竹北一坪70萬的新建案，越來越多人入住後，竹北塞車的情況會更嚴重」。

好房網報導，全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，房市現已來到相對高點，新竹縣市特地區域成為主要熱區，遠離竹科區塊後的房價都有倍數落差，提醒民眾得留意過分投機地帶，以免成為房市最後一隻老鼠。