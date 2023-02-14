今年元旦起，基本薪資調漲至26400元，時薪也從168元調至176元。沒想到，有一位女網友抱怨，基本薪資調升後，自己實領薪資卻變少了，並秀出薪資單佐證，網友發現，關鍵在於公司調降原本的職務津貼，加上高薪低報，使得當勞健保自付額增加時，實領金額變少的詭異狀況。

該名網友在社群網站上，以「基本薪資調漲但是實領金額變少」為題發文表示，自己是做常態薪資3萬的工作，即使今年1月調漲薪資，底薪、職務津貼和全勤獎金加起來卻沒有增加，最後卻因為勞健保自付額增加，最終實領薪資竟比先前少了70元。

從原Po秀出對帳單可以發現，過往她的底薪為25200，職務津貼是3250，全勤是1500，扣掉勞保自付額581與健保自付額392，實領薪資是29027，但今年1月，原Po的底薪雖隨著基本薪資提高而漲到26400，但職務津貼只剩下2100，全勤1500，總額仍3萬，但勞健保自付額提高，實領薪資反而剩28957，少了70元。

文章一出引起網友們熱烈討論，「受益的是領低於26400的吧」、「這就是基本薪資調漲的現實」、「其實勞保也有漲」、「妳不是受益的對象啊，妳沒領基本工資」、「這次薪水有漲沒錯！ 但是勞健保跟勞退6趴也有漲。」

此外，有網友發現原Po的薪資單有高薪低報及職務津貼變少的問題，「妳的津貼自己也變少了，總數還是3萬啊，應該問你們公司為什麼漲基本薪資，津貼會變少，妳總薪資一樣、底薪增加，難怪最後拿到的會變少，妳自己用11月的津貼放到1月看會不會變少，有問題的是你們公司好嗎？」、「高薪低報，下一份工作注意一點吧，儘量找薪資結構是『本俸+餐費補助』那種，而不是這種加東加西看起來很多錢的這種。」

原Po最後也回覆網友留言，透露自己差不多要離職了，「除了高薪低報、職務津貼變少的事情，還有本來說的津貼也都沒有兌現，只能怪我自己聽到月薪3萬還有主管畫的大餅後就選擇入職，沒有去了解薪資結構。」