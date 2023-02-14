國民黨大安區立委人選，前任及現任台北市議員羅智強與鍾沛君皆表態參戰。媒體人張禹宣13日在臉書發文表示，羅、鍾競合引發黨內許多人憂慮，說穿了就是個奢侈的煩惱，因為兩位人選皆具備參戰的資格以及勝選的條件，才會有所兩難，最後依然是透過「民調」來決定結果。既然皆為優秀，所謂選邊站不過是庸人自擾，兩人皆是在野黨監督政府不可或缺的寶貴資產，若是有意強強相爭，絕對不是噩耗，而是人民之福。

張禹宣表示，論及羅智強，不少人爭鋒相對「沾醬」又或三心二意，此言完全差矣。試問全台灣多少立委人選，是由「空降」出爐，別說民進黨數都數不清，國民黨當中也不乏類似的案例，羅智強卻因為經營過大安區，擔任過議員反倒得遭受苛責？按此邏輯，空降者豈非罪該萬死。

張禹宣指出，羅智強參選桃園一事的脈絡，當時是因為原訂人選怯戰，黨中央卻遲遲未公布人選的前提下，羅智強主動拋磚引玉，投入艱困選區。但在黨中央公布徵召張善政後，也立刻成全甚至參與助選，難道禮讓也成了罪過。而行腳，最根本的出發點在於，向四大公投案中全台灣支持的權重謝票，作為四大公投的領銜人，也是負責任的態度與表現。

至於鍾沛君，作為新中生代的議員中，不管是問政的表現又或是空戰領域，對於執政黨揭弊打陋的戰場上，也是表現得可圈可點，絕對值得被讚許為一位優質的民意代表，有意挑戰立委也無可厚非。

張禹宣強調，不管羅智強也好、鍾沛君也好。兩人皆是在野黨監督政府不可或缺的寶貴資產，若是有意強強相爭，絕對不是噩耗，而是人民之福。問題就在黨中央必須節奏明快的提出公平公正公開的遊戲規則，讓所有人才在當中不被耗損且心服口服，而非坐壁上觀。放任有心人士見縫插針，製造裂痕。他直言，強強相爭，無須選邊站，更不必強行加諸「正邪之分」。