雞蛋13日每台斤調漲2元，產地價來到每台斤42.5元，批發更是高到52元，兩者皆攀回去年的歷史高點。且不但可能影響到外食價格，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信也指出，學童的營養午餐吃到雞蛋的次數恐都要減少，農委會主委陳吉仲更是成為民怨對象。Youtube頻道《桃園孫先生》稍早也對此發布網路投票。

截至13日晚間11點30分，總共有7986人參與投票，針對「雞蛋漲價了，有民眾要求農委會主委陳吉仲下台」的提問，有96%的民眾認為「希望農委會主委換人做看看」；「希望陳吉仲留任」的網友僅僅只有6%；投「其他意見」跟「沒意見」的人則各占1%。

不滿陳吉仲的民眾指出，「不是希望而是必須要換」、「早就該下台了」、「蔡英文的愛將、忠僕，人民有意見也没用，只能說自做自受」、「政府官員都沒有一個機制，放任蛋價一直漲，對於人民如此無情與無感」、「如果換人做可以改善的話？快一點吧」。

不過也有部分持不同意見，稱「換湯不換藥，只有政黨輪替才會用到對的人」、「一定要留任到總統大選日」、「民進黨誰來做都一樣，最好是政黨輪替」、「繼續做，下場跟陳時中差不多，以後沒位子而已」、「這種人留著、百姓才會覺悟」、「留下來對國民黨有利」。