國民黨籍新北市長候選人目前是藍營最被看好的2024總統人選，但近期卻也出現拱黨主席朱立倫的風聲，且不少政治評論員也都認為朱想選。媒體人張禹宣13日在《頭條開講》節目表示，就他現階段的了解，朱立倫本人是沒有動心起念。

張禹宣表示，侯友宜為什麼還沒有表態？大家回顧選舉剛結束的時候，那時候的氣氛是定於一尊，新北市民給他的選票等於已經是通關許可證了，已經開綠燈pass了：你可以去選總統。那現在怎麼會出現丕變的狀況？有人（2位議長）甚至表態挺朱？

「這兩個人的意志，是不是朱立倫的意志？我持保留的態度啦！」張禹宣說，就現階段的了解，朱立倫本人是沒有動心起念的，但是往往問題不是出在本人，因為周邊一定會有好事者，不斷勸進希望朱立倫能夠參選。

張禹宣也分析認為侯友宜會著急，因現在所有的問題都卡在主席的決策權上面。今天朱立倫如果順應民意，就全民調徵召侯友宜上位，但民進黨選舉時程是什麼時候？是5、6月，即便賴清德定於一尊，還要到5、6月才能出來，到時候搞不好變成陳建仁也不一定。很難說，這是民進黨黨內的問題。因此張禹宣認為，若國民黨現在馬上派出侯友宜選2024可能仍有雜音，所以重點是能不能讓他變成是一個良性的過程？因為現在不只侯友宜，包括張亞中、趙少康、某某某等很多人都表態這樣的意願，所以要怎麼樣給所有人，包括他們的支持者也好、團隊也好，一個足以信服的交代。

張禹宣並說，侯也須表明自己的兩岸問題路線，是否要往國民黨的路線靠攏，像夏立言所講的九二共識，還是有自己有新的路線？這也會是深藍關注重點。