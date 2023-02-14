49歲的何先生從國中開始抽菸，每天都要抽1包多，且幾乎不喝白開水，只喝飲料，因沒有慢性病史，自以為勇壯健康，某天突心悸、頭暈、冒冷汗、全身無力、呼吸急促，送醫才知道是急性心肌梗塞，大林慈濟醫院心臟內科醫師李禎元提醒，吸菸是心臟科很重要的危險因子，一旦發生心肌梗塞很可能會致命，提醒癮君子多留意。

李禎元透露，他近期治療幾位心肌梗塞個案，共通點都是40幾歲男性，相對年輕，且發病前不知道自己有什麼慢性疾病，像已知的危險因子只有抽菸，且一發作就是劇烈胸痛、冒冷汗被送到急診，常一診斷就是危及生命的急性心肌梗塞。

像菸齡已30幾年的何先生，住院治療期間檢才發現血脂肪異常，低密度脂蛋白超過170，三酸甘油脂高達660，李禎元說，這類患者除了吸菸，其實常合併有高血脂症，只是沒檢查而不自知。

李禎元指出，心肌梗塞發生的年齡光譜很廣，不是老年族群的專利，以他經驗來看，從30幾歲到90、100歲都有，只要病患本身有足夠多的危險因子，如高血壓、高血脂、糖尿病、慢性腎臟疾病、抽菸、冠狀動脈疾病、過去曾發生心肌梗塞或家族史有心肌梗塞等，就可能引起心肌梗塞。

最近常發生氣溫急劇下降，導致腦中風、急性心肌梗塞病例上升，李禎元提醒，當感受到與平常不一樣的胸悶、胸痛，就應該警覺有可能是急性心肌梗塞，呼籲民眾在天氣變化時，若是有非常明顯的劇烈胸痛，或是發生一瞬間感覺喘不過氣，且持續超過10幾、20分鐘，就要及時就醫。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。