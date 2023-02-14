氣球事件讓美中局勢再度緊張，據傳美國眾議院方成立的美中戰略競爭特別委員會擬派出代表團訪問台灣，美國共和黨籍眾議員惠特曼（Rob Wittman）也規劃來台舉辦聽證會。中天節目《辣晚報》13日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問年輕人的看法，結果不少受訪者都直言，「美國只想挑起台灣和中國的分歧」。

中天《辣晚報》節目13日由「辮子妹」進行街訪，對於「美國議員訪問台灣，甚至有可能在台灣舉辦聽證會」，年輕人直言，「就感覺只是在做秀的支持台灣」、「很單純就是為美方自己的利益，有點挑起中國跟台灣之間的經濟關係」、「我們只是美中之間的棋子」、「他們來台灣有一點挑撥的感覺，有點太激烈，會引發更多的恐慌」、「利用我們，惹惱中國」。

也有部分的人贊同美眾議員來台，稱「我覺得很好啊，跟國際上有一個接軌」、「促進外交」、「也就只能說，來就來，來就來，不關我們的事，我們也不能怎樣。」

此外，還有人強調，「美國一直都有在提台灣，但一邊又說一中原則」、「美國應該拿出一點誠意來，先建交，我覺得這是最基本的」、「美國要說到做到，現在感覺很可怕」、「美國是在幫他們自己，基本上還是希望和平」。