國民黨台北市議員徐巧芯被媒體人謝曜州問有無朱立倫的Line？他很篤定回答「我有他的Line、我有他的Line」，不過找半天卻找不到，徐巧芯竟自言自語開玩笑稱「我解封他了沒啊！？」

網路節目《國民快報》主持人謝曜州13日邀請國民黨台北市議員徐巧芯上節目，謝曜州問徐巧芯，平常是傳訊息或打電話？徐巧芯直言是傳訊息，拒絕打電話，因為不喜歡打電話。謝曜州接著問，「萬一有人打電話給妳？」徐巧芯說，她會看情況，可能不接，然後回訊息。

被問到如果是朱立倫打電話呢？而且是打到朱給她的那支手機，徐巧芯表示，朱立倫都用隨扈的電話打來，所以她都不知道是誰，有時候就沒接！因為陌生電話太多詐騙，所以她常常不接電話，雖然有顯示號碼，也不會回撥。因此要用Line比較容易找到她。

謝曜州突然問「妳有他的Line嗎？」徐巧芯十分有把握地說「我有他的Line、我有他的Line」，謝追問「他上次傳訊息是寫甚麼？」徐巧芯說「我看一下，等一下，真的立刻看，我沒有跟你敷衍喔！立刻看，我要看一下」。

徐巧芯邊看手機邊說，「朱立倫叫什麼？叫Eric，搜尋一下Eric」，還帶開玩笑的語氣自言自語說「我解封他了沒啊！？」忽然又說「沒有，你剛什麼都沒聽到！」

結果徐巧芯還是沒找到，最後對謝曜州說，「我找到再傳給你，再補上來作證！」不過根據《國民快報》製作單位在節目中所上的字幕表示，仍未收到聊天的證據！