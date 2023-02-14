中正萬華區立委各陣營參選人選未定，風雲詭譎。前立委郭正亮13日在《新聞大白話》節目指出，中正萬華一定是三個人選，變成每個人都有一點機會，誰破35％大概就當選了。但國民黨四個市議員互相不合，要整合非常困難。無黨籍林昶佐應該不會選，王世堅當選率最高，若綠營派林楚茵或顏聖冠，勝率就比較低一點。黃珊珊選市長的餘溫還在，這一區她拿到接近30％沒有問題。如果王世堅不選，對黃珊珊是大好消息。

「林昶佐應該不會選！那我現在不清楚，堅哥會不會禮讓黃珊珊？」郭正亮表示，他們兩個交情很好，堅哥會不會因為這樣就沒有參加初選？這個堅哥要做個決斷，因為堅哥當選率最高！國民黨一定會提，黃珊珊也來，堅哥也出來，基本上民進黨的票跑去黃珊珊那邊的機率不會太高。

郭正亮指出，三人選就是，誰破35％大概就當選了，「那我認為王世堅當選率最高！」可是如果是別人，因為王世堅本來沒有表態，本來傳出顏聖冠應該也會參加初選，本來還有聽到林楚茵，如果是這兩位，那難度就高一點，勝率就比較低一點，沒有王世堅那麼高。

「可是這個地方一定是三個人選！」郭正亮強調，所以就變成每個人都有一點機會，尤其是黃珊珊跟民進黨的候選人，「我為什麼這樣講？」因為國民黨那四個市議員互相不合，他們四個要整合真的非常困難。在這種情況下，黃珊珊是她選市長的餘溫還在，這一區她拿到接近30％沒有問題。王世堅他本來就有爆發力，又有中間選民這一塊，另外兩位(綠營)女性就不一定有這個魅力。如果王世堅不選，對黃珊珊是大好消息。