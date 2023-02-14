俄羅斯再次正式對外提出與烏克蘭進行「無條件」停火談判，遭到烏克蘭拒絕，敗象頻生的普丁也引來國際上的嘲諷。別說現在澤倫斯基不會同意，就算是同意了，也過不了拜登這一關。何以見得？前以色列總理納夫塔利．貝內特（Naftali Bennett）日前受訪時爆料，戰爭初期他頻繁地穿梭在普丁與澤倫斯基之間，積極促成雙方的和平談判，雖然取得普丁與澤倫斯基各自讓步，並同意進行談判，但最後仍被拜登否決。貝內特的說法也證實了許多專家的猜測：美國就是想用俄烏戰爭拖垮普丁治下的俄羅斯。
貝內特1972年生、今年僅51歲，是以色列右派的重要政治人物，他出生於美國猶太人移民家庭，曾在以色列參軍，退伍後成功地經營電腦軟體企業。棄商從政後在內坦雅胡總理的內閣中出任過教育、經濟、國防等多個部長職務，也曾經在輪換內閣的時期擔任過總理一職，是以色列傑出的政治人物。
貝內特上周接受以色列媒體《第12頻道》一場近5小時的訪問，首次曝光了2022年3月初他穿梭於俄烏之間謀求雙方和平談判的過程。年富力強又有足夠政治聲望的貝內特能擔此重任還有一個重要原因：他與普丁、澤倫斯基都有相當的交情，也獲得2人的信任，尤其是性格多疑的普丁所信任的極少數政治人物之一。因此，如果要擔任俄烏之間的調解人，沒有比他更合適的人選。
在戰爭開始的第9天─2022年3月5日─正值俄軍快速地進佔基輔近郊機場，形成僵持狀態的時候，當時雙方都想停火，貝內特於是前往莫斯科進行穿梭外交。他在訪談中回憶道，一開始見到普丁時他就問：「你會不會殺了澤倫斯基？」當時普丁向貝內特保證：「不會」。除此之外，普丁還同意2項「重大讓步」：放棄烏克蘭的「去納粹化」，亦即不堅持換掉澤倫斯基進行政權更迭，同時也放棄要求烏克蘭大幅裁軍進行「非軍事化」。
貝內特說，與此同時，以他一貫在談判中直搗核心的性格，他也意外地獲得澤倫斯基同意大幅讓步：放棄加入北約。「我當時對自己說，哇！這真是一個巨大的轉變」，貝內特眉飛色舞地回憶道。
這是貝內特首次對外公開談論調停俄烏戰爭的詳情。《第12頻道》節目主持人追問：你認為去年3、4月達成外交協議的成功機率有多大？貝內特堅稱，至少有超過50%的機會達成協議。
貝內特表示，他所做的任何有關的調停都事先與美國、德國和法國協調至最微小的細節。他說，「作為一名公正的調解人，我不能對雙方在和談中採行的政策設訂框架」，「在這方面，我必須求助於美國」，他以現實的態度承認了這場和談的關鍵。
貝內特指出，他一直與美國國家安全顧問傑克．沙利文保持聯繫，有時候對象是布林肯，有時甚至是拜登本人。他說：「西方國家還是決定繼續打擊普丁」，很明顯地，美國是這場戰爭決定性的參與者，拜登的決策甚至比烏克蘭或俄羅斯更加果斷。「當輪胎上路後（事情要見真章了），透過外交解決的所有要素已經由烏克蘭和俄羅斯談定了，但是，仍然被美國封殺了」。貝內特說，就像當時對拜登等人說的一樣：「我認為美國人錯了」。
至於美國錯哪裡？貝內特列舉了一些拒絕和談的負面因素，例如：戰爭傷亡增加、烏克蘭基礎設施的破壞、對國際糧食供應的負面影響、能源成本上升、大量難民等等；至於美國獲得的好處，貝內特認為，一般都認為包括拜登建立了一個「反侵略者聯盟」，這也包含台灣問題、科技管制等其他領域。
在訪談最後貝內特非常直率地表示，從某種角度來看，美國的策略從一開始就是「助長和擴大戰爭」，而不是「遏制戰爭」。這項觀點雖然有些人不同意，但美國拒絕俄烏和談這件事，是美國鼓動戰爭的又一個無可爭論的鐵證。
貝內特的穿梭外交最終沒有成功，這場戰爭為此又多打了一年，不只一如預期增加大量軍人與平民傷亡，也重挫了全球經濟。俄烏戰爭是一場影響全球地緣政治的重大事件，涉及的因素太多，不可能用單一觀點就描述清楚。雖然普丁給貝內特的承諾不見得可信，但畢竟 當時俄軍是在戰場優勢的狀態下，貝內特專訪所透露的內幕，仍能提供給外界思考俄烏戰爭的另一個深入事件核心的角度。未來結束俄烏戰爭的和談，終究是要進行，只是現在看來時機尚未來臨。只要普丁還在位子上，美國恐怕就不會點頭，在目前情勢下，戰爭至少還要拖上幾個月才能結束。
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