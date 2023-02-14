世界衛生組織的聲明指出：「正在進一步調查。已經部署先遣隊到受疫情影響的地區，以追蹤接觸者、隔離者，並提供醫療服務給出現症狀的民眾。」
世衛組織還提到，截至目前為止，赤道幾內亞已通報了9起死亡病例和16起疑似病例，患者症狀包括發燒、疲倦、腹瀉以及嘔吐物帶血。
從1967年以來全球已經爆發十多次馬堡病毒疫情，大部分發生在非洲南部和東部。根據世界衛生組織資料，依病毒株和疫情管控的差異，歷次爆發疫情時，死亡率介於24%到88%之間。（譯者：陳彥鈞）1120214
世界衛生組織（WHO）今天表示，非洲國家赤道幾內亞的基埃－恩特姆省（Kie-Ntem）至少有9人染疫喪命後，赤道幾內亞證實國內首次爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情。
世界衛生組織的聲明指出：「正在進一步調查。已經部署先遣隊到受疫情影響的地區，以追蹤接觸者、隔離者，並提供醫療服務給出現症狀的民眾。」
世衛組織還提到，截至目前為止，赤道幾內亞已通報了9起死亡病例和16起疑似病例，患者症狀包括發燒、疲倦、腹瀉以及嘔吐物帶血。
從1967年以來全球已經爆發十多次馬堡病毒疫情，大部分發生在非洲南部和東部。根據世界衛生組織資料，依病毒株和疫情管控的差異，歷次爆發疫情時，死亡率介於24%到88%之間。（譯者：陳彥鈞）1120214
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