會影響美國貨幣政策的關鍵通膨數據報告公布之前，華爾街股市今天處在樂觀的交易氛圍中，終場4大指數穩健收漲。

道瓊工業指數上漲376.66點或1.11%，收34245.93點。

標準普爾指數揚升46.83點或1.14%，收4137.29點。

那斯達克指數勁揚173.67點或1.48%，收11891.79點。

費城半導體指數上揚46.17點或1.53%，收3057.32點。（譯者：陳彥鈞）1120214

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