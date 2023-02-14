台股兔年開盤兩周以來，呈現短線「類股輪動」中，生技醫療個股漲聲響起，興櫃製藥股保瑞（6472）股價一躍到541元，超車新藥股藥華藥（6446）的516元成為生技股新股王，逼近「護國神山」台積電股價。股市聞人葉美麗及專注K線研究投資人朱家泓不約而同說，「生技股會是今年關注的類股。」

台新投顧副總經理黃文清則告訴CTWANT記者，生技醫療股向來不是台股外資主力焦點，「在電子業清庫存疑慮未完全釐清前，大盤走勢會偏向『題材議題』的生技股，因此可多了解個股每股盈餘（EPS），近幾年獲利表現及製藥股業績、研發新藥臨床試驗成果等。」

兔年新春開工後，上櫃生技指數大漲9.62％，比大盤漲幅的4.67％還高過一倍。台股虎年封關前，股市聞人葉美麗即跟CTWANT記者說，兔年她個人看好自駕車相關供應鏈、綠電、新能源等類股，至於關注生技醫療個股「要小心股價偏高」。

保瑞藥業在虎年封關日當天以402元作收，兔年開工後一路飆升漲停板，2月10日來到541元糕點，短短兩周即坐上生技股新股王；藥華藥股價則從年前的476.5元漲到年後516元。以2月13日兩支個股走勢來看，保瑞收在531元，藥華藥則為500元，成交量已較上周減少。

保瑞董事長兼總經理的盛保熙從2013年起九年內併購6家藥廠，被視為「生技界併購大王」，建立起製藥代工CDMO模式；2018年的稅後EPS達16.18元躋身製藥業獲利王，2020年與2021年也達兩位數超過11元。

保瑞2022年全年營收103.2億元，較2021年大幅成長逾110％，自2019年起四年來，配發股利政策（現金配息＋股票股利）依序為6元、5元、4.465元以及4.5元。

2022年9月，保瑞併購「安成國際藥業」100%全數股權，納入安成營收後，保瑞晉升為台灣生產總量能最大藥業集團，2023年1月營收達18.95億元，月增26.05％，年增逾4倍。

黃文清表示，由安成國際藥業代理的癌症用藥Paclitaxel PBParticles for Injectable Suspension 100mg之美國市場代理權，將在今年3月底到期，因此訂單增量挹注母公司保瑞全球市場營收，較上月成長逾40％；今年保瑞營收引擎則關注在美國以自有品牌上市其自行開發、治療胃食道逆流之學名藥，還有原廠授權學名藥Authorized Generic（AG）的營運動能。

藥華藥去年拿到美國FDA藥證，在美國子公司全力佈建通路與保險給付之下，去年第4季美國營收貢獻較前一季成長，全年累計營收28.82億元，年增339.31％。藥華藥執行長林國鐘日前喊出，「2023年是藥華藥的獲利元年」目標。

藥華醫藥創辦人、執行長林國鐘喊出2023年為獲利首年。（圖／CTWANT資料照）

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