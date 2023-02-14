馬俊麟挺過2019年與王瞳婚外曖昧的低潮，事業跟家庭都從谷底爬起，換了新東家，也買了新房展開新生活。據本刊了解，馬俊麟新家位於新北市板橋區，社區有「水岸帝寶」之稱，他買下三房兩廳戶型，且幸運買在低點，成交價約1700萬，與同戶型最新成交價相比，漲幅達400萬之譜。

梁敏婷曾在IG分享裝潢，首圖就是馬俊麟跟兒子，顯見現在家庭氣氛和樂。（圖／翻攝梁敏婷IG）

馬俊麟曾透露，他原生家庭就是自小四處搬遷，老婆梁敏婷希望雙胞胎兒子星星和元元能有自己的家，他四年前拍《大時代》時下訂位於新北市的預售屋，今年過年前入厝，新房登記在老婆名下，目前還在寬限期，未來每月要繳約五萬元的房貸。

據了解，他的新家是位於新北市板橋區的新建案，社區位於河堤第一排，大門入口設計類似仁愛帝寶的圓頂造型，因此該社區推案時還有「水岸帝寶」的稱號。

梁敏婷還與網友們分享裝潢前後的差異。（圖／翻攝梁敏婷IG）

馬俊麟買下三房兩廳房型，格局不錯，且是水岸景觀第一排，欣賞某新北地標的永久棟距，成交價格比仁愛帝寶親民太多，他當時含車位的成交價約1700萬元，該戶型不同樓層最新成交價來到2100萬，漲幅竟達400萬，十分驚人。

其實馬俊麟買房後，就面臨工作的低潮，中間一度因為僅有教畫的收入，而與老婆討論是否要換約轉售，但老婆不希望放棄，並設法把家撐起來。「聽某嘴大富貴」的他，如今入住美美的新房，更有為家庭認真賺錢的動力。

馬俊麟和老婆梁敏婷為了雙胞胎一起努力生活並買下新家。（圖／翻攝梁敏婷IG）

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