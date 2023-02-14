一月十二日下午，時報周刊CTWANT在台北市北投區某公園直擊季芹和郭子乾拍戲中，接著楊謹華也現身，只見她綁著俐落高馬尾，白上衣加上西裝外套，一身幹練裝扮，據悉，劇組是由李俊宏執導的《今夜一起為愛鼓掌》，該劇是以女性、情感與性為主的喜劇，有別楊謹華以往作品。而她在下戲後搭車直奔餐廳，進店前發現本刊記者，還親切地朝著鏡頭揮了揮手，看來心情很不錯。

季芹和郭子乾看似演出夫妻，拍戲時陪著一位小童星開心玩耍。（圖／本刊攝影組）

一月十二日下午三點多，本刊在北投某公園遇上《今夜一起為愛鼓掌》劇組拍攝中，季芹和郭子乾似乎扮演父母的角色，一旁還有一名小演員，兩人陪著童星在公園嬉戲，而郭子乾是中年男性上班族造型，季芹則是簡單穿搭，手裡拿著背包、外套等小孩的物品，看來就是賢妻良母模樣，查看該劇官網的介紹，兩人角色應是詮釋看似有理想的家庭和工作，夫妻卻因故無法做愛。

季芹與郭子乾站在一起頗有貌合神離的感覺。（圖／本刊攝影組）

陪小童星玩耍時，楊謹華一臉開心模樣。（圖／本刊攝影組）

四點多，楊謹華抵達現場加入拍攝，梳化時看她一臉嚴肅，但導演以及工作人員為上前時，她便展開笑顏與大家閒話家常，開拍後她也愉快地和童星互動陪玩。對比楊謹華的打扮造型，頗像是性治療諮商師的角色，該角豔麗奔放，還掌握豐富性愛技巧，可以說是突破楊謹華以往形象。

楊謹華與郭子乾和季芹有對手戲。（圖／本刊攝影組）

下戲後楊謹華直奔台北市大安區餐廳。（圖／本刊攝影組）

下午五點半左右，拍攝工作結束，楊謹華搭乘劇組的交通前往台北市大安區一家日式海鮮串燒餐廳，進店前她發現本刊記者，大方地伸出右手朝向鏡頭快速揮揮手約4秒，身旁的工作人員則拿著手機朝本刊方向拍攝，儘管臉上戴著口罩看不到表情，但可以感受到她下戲後的好心情。

下車後的楊謹華發現記者，仍大方的向鏡頭揮手，心情感覺不錯。（圖／本刊攝影組）

楊謹華在社群分享最近拍的戲，似乎就是在說《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／取自楊謹華臉書）

其實，楊謹華早在一月七日就在臉書上分享和角色類似的造型，高馬尾加上紅色洋裝，並表示自己生活規律，天天四點起床，下午五、六點收工，趕回家卸妝、洗澡、吃飯、讀劇本後，九點就上床睡覺，接著透露「劇組的人員都很可愛」、「講這麼多還是不能透露在演什麼」、「還是只能說我演的是女性角色」，看來指的就是本刊本次捕捉到的「性治療諮商師」一角。

近期楊謹華的新戲《不良執念清除師》今年會上檔播出。（圖／愛奇藝國際站提供）

該劇講述兩位女性原是高中時代的宿敵，出社會後卻意外發展成醫病關係，療程的過程中，陸續有老年人、性成癮、同志…等個案的諮商，戲裡的楊謹華在鏡頭前大方說愛談性，追求者眾、掌握豐富性愛技巧，但也無法免於情場挫敗，最大的遺憾是第一次開口說愛，卻換來對方人間蒸發。本劇雖連開播時間、在哪個平台播出都尚未定案，但看卡司與劇情，已經十分令人期待幾個主要演員的表現。

楊謹華與老公感情極好，夫妻倆很懂得享受生活。（圖／取自楊謹華臉書）

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