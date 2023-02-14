彰化警方派員恭迎媽祖，媽租更停下腳步為警方賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖進香進入第3天，今早正式進入彰化轄內，與昨天炎熱的天氣相比，今天氣溫驟降寒冷不少，但阻擋不了香燈腳的熱情。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖2019、2020、2021連續3年都走台一線南下進入彰化縣，今年也不例外，沿路走台一線南下，進入金馬路。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖進香13日從台中清水起駕一路南下，走了超過12個小時才停在興農公司，今清晨6點準時起駕，儘管今天氣溫驟降，但在白沙屯媽的帶領下，香燈腳摸黑疾行，花了約20分鐘左右正式進入彰化轄內，彰化警方派員恭迎媽祖，媽租也停下腳步為警方賜福。

白沙屯媽祖進香進入第3天，今早正式進入彰化轄內，與昨天炎熱的天氣相比，今天氣溫驟降寒冷不少，但阻擋不了香燈腳的熱情，紛紛換上保暖衣物，繼續與媽祖前行，一路往北港朝天宮前進。

白沙屯媽祖2019、2020、2021連續3年都走台一線南下進入彰化縣，今年也不例外，沿路走台一線南下，進入金馬路，彰化警方投入超過600警力維護交通，沿線熱情信眾早已準備好美食供香燈腳補充能量，要讓各地信眾感受彰化人的熱情。

而今天清晨，彰化警方派員在大肚橋等候媽祖到來，媽祖特別停下腳步，為彰化警方賜福，隨後繼續前行，而昨天等待不到媽祖的信眾，今天也都起了個大早，等待媽祖的到來。