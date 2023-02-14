美國國務卿布林肯據傳考慮本週稍晚在慕尼黑安全會議上，會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。但美國國務院今天表示，目前沒有布林肯與中國資深官員會面的規劃。

布林肯（Antony Blinken）4日因中國偵察氣球入侵美國領空延後訪中。彭博（Bloomberg News）今天稍早引述知情人士指出，布林肯考慮在17日至19日召開的德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會晤王毅。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報會上被問及此事時表示，美方一直都在評估外交選項，王毅出訪行程留給中方說明，美方也將有機會說明布林肯訪問行程。

但普萊斯強調：「我目前能告訴你的是，沒有布林肯與資深中國官員會面的規劃。」

至於美方是否不排斥這個選項，普萊斯說，美方願意也致力維持溝通管道暢通，維持溝通有不同方式，能拿起電話、在各自駐北京或華府使館會見官員、在第3國與官員會面，也能像布林肯之前規劃，前往中國進行面對面討論。

普萊斯表示，美方會檢視所有選項，若在當前美中關係下是合理選項，且有機會進行建設性與有用對話，華府自然會考慮。

中國外交部13日宣布，王毅將於14至22日應邀訪問法國、義大利、匈牙利、俄羅斯等國，並出席慕尼黑安全會議。（編輯：周永捷）1120214