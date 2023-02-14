綜藝天王吳宗憲近日帶著剛簽下的新人MIUSA，一起登上新加坡直播天王「賣魚哥」王雷的節目，吳宗憲提起2015年沒收到周杰倫的婚禮喜帖感到不滿，而周董解釋是因為媽媽葉惠美的決定，吳宗憲回憶至此也感嘆：「杰倫的媽媽生得了周杰倫，但你有沒有給過周杰倫一次機會？」，掀起網友熱議。

吳宗憲近日帶新人Miusa上新加坡直播天王「賣魚哥」王雷的節目，提起20幾年前簽周杰倫時沒人看好，當時所有人都不看好周杰倫，只有吳宗憲認為他是一塊璞玉，好好琢磨說不定是一顆鑽石。王雷提及，當時周杰倫做錯一件事，就是娶昆凌沒請吳宗憲喝喜酒，憲哥強調自己很OK，「我等於是他小學校長在小的時候照顧他，他長大認識了很多朋友，他周遭的朋友現在全都是靠他吃穿嘛！」

而憲哥接著表示：「我就講一句話，杰倫的媽媽生得了周杰倫，但你有沒有給過周杰倫一次機會？我給你人生全部的機會，所以我很開心，我是真心熱愛音樂，而不是真心熱愛錢，我要賺錢不需要靠任何藝人，我自己就是一個天王。」

據了解，吳宗憲和周杰倫不合的消息頻傳，當年他因為投資失利，將「阿爾發音樂」以3億元轉賣，等同賣掉旗下的周杰倫，後來在2005年「周侯戀」曝光時，一時嘴快脫口雙J戀，讓周杰倫身陷劈腿風波，吳宗憲則解釋是媒體亂報，才會造成周杰倫誤會。

其後，周杰倫2015年和昆凌結婚時，卻沒有邀請吳宗憲，讓他不滿道：「漏掉我這封喜帖是不是太針對了？我是一排名字在那邊讓你打勾或打圈要不要邀請的人嗎？不發帖子是要給我難看囉！」，不過憲哥後來在小巨蛋舉辦演唱會時，則澄清「我跟杰倫哪有什麼心結」，還說自己是他的歌迷，否認不合傳聞。