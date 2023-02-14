經典賽各隊陣容公布之後，美國隊先發左投柯特斯（Nestor Cortes）忽然宣布受傷退賽，美媒報導原因是他在前陣子跑步訓練時「大腿後肌二級輕度拉傷」，必須休養數個星期。柯特斯是大聯盟紐約洋基最厲害的左投，去年美聯賽揚獎票選第8名，此次受傷可能衝擊他的大聯盟春訓。

柯特斯說：「我很想代表美國出征，這個國家給予了我許多機會，我對此相當期待，但是現在發生這種事，非常失望，我很難過不能參賽。」柯特斯起初以為是抽筋，當晚就覺得有一點被拉扯到，過幾天檢查發現是拉傷，他表示終極目標是趕上例行賽開幕日，「我想這讓國家失望了，但我現在最大的目標是盡速康復，準備迎接球季開幕。」

上季在洋基先發登板28場，柯特斯繳出12勝4敗、自責分率2.44，首度入選明星賽。他原先是底薪球員（年薪72萬美元），今年被洋基加薪到320萬美元。美國隊雖然眾星雲集，先發投手是他們較弱的一環，赫赫有名的柯蕭（Clayton Kershaw）、溫萊特（Adam Wainwright）都已過了生涯巔峰，溫萊特現年已滿41歲。

洋基另外還有二號捕手東崗（Kyle Higashioka）代表美國隊出征經典賽，內野手托瑞斯（Gleyber Torres）代表委內瑞拉，牛棚投手（Jonathan Loaisiga）代表尼加拉瓜。先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）想加入多明尼加夢幻隊，但是他過去容易受傷，洋基最終不願放行。