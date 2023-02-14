雞蛋又漲了，每台斤要價52元，重回歷史高點。一名網友好奇詢問，現在早餐店加蛋會多收10到15元不等，如果因應這波雞蛋漲價，早餐店宣布每加一顆蛋就要加收20元，大家是否能夠接受，引起網友熱烈討論，不少人崩潰喊拒吃，一顆蛋加到20元太可怕，這個價格完全可以多買一份三明治，好扯。

一名網友昨在PTT上發文詢問，台灣雞蛋價格調漲2元，現在每台斤要52元，早餐店阿姨的成本提高，如果不跟著漲價恐入不敷出，畢竟做生意就是要賺錢，但如果以後去早餐店買早餐，加一顆蛋要加價20元，大家真的可以接受嗎？

貼文引起網友熱議，不少人崩潰地說，從最初的加蛋加5元，到後來變成10元，然後變成加一顆蛋要15元，然後現在竟然要20元？這真的太可怕了。「一顆蛋要加15元的時候，我就不行了」、「15元真的就是極限了，20元我可以喝2瓶麥香」、「超過10元就是極限了」、「20元可以買一個陽春點的三明治了」、「加蛋15元勉強可以接受，20元真的沒辦法」、「一天吃3顆蛋就60元，這物價恐怖」。

另也有網友痛批說，雞蛋一台斤漲價2元，如果早餐店敢直接調漲為加顆蛋就要加20元的話，也太黑心了，這樣以後寧願去便利商店買茶葉蛋來配，至少現在還是一顆10元。「改去隔壁7-11買茶葉蛋2顆」、「那我可能就會改買超商的茶葉蛋來配了！」